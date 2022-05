Prozess Urteil in Miesbacher Sparkassenaffäre erwartet

Das zweite Verfahren in der Miesbacher Sparkassen-Affäre neigt sich dem Ende entgegen. Es geht um Geschenke und Spenden an Lokalpolitiker, Verwaltungsräte und Vorstände - und auch an Jäger in Tirol. Wird das Landgericht München II das als Untreue werten?

dpa