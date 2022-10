Prozess Urteil in Millionen-Rechtsstreit um „Spezi“

Welches Orangen-Cola-Gemisch darf „Spezi“ heißen? Diese Frage muss heute ein Gericht beantworten. Zwei Brauereien aus Augsburg und München streiten vor dem Landgericht München I um die Bezeichnung für die bräunliche Brause. Das Münchner Unternehmen Paulaner will gerichtlich feststellen lassen, dass es seine Limomischung auch in Zukunft weiter „Spezi“ nennen darf. Die Augsburger Riegele Brauerei, die den Namen nach eigenen Angaben erfunden hat, zweifelt das an. Es geht um viel Geld: Der Streitwert liegt bei zehn Millionen Euro. Die Verhandlung fand am 28. Juni statt.

dpa