Landgericht Urteilsverkündung im Prozess um Mord an 16-Jähriger

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen will das Landgericht Memmingen am Donnerstag (8.30 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt sind in dem Mordprozess ein 26 Jahre alter Mann und eine ebenfalls erst 16 Jahre alte Jugendliche.

dpa