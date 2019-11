Fussball US-Nationalspieler Mihailovic Trainingsgast bei Nürnberg Der amerikanische Nationalspieler Djordje Mihailovic trainiert in den nächsten Tagen als Gast beim 1.

Chicago Fires Djordje Mihailovic (r) kämpft mit Montreal Impacts Victor Cabrera um den Ball. Foto: Paul Chiasson/AP/dpa

Nürnberg.FC Nürnberg mit. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt und bezeichnete den 21-Jährigen als „interessanten Offensivspieler“. Mihailovic steht bis Ende Dezember beim ehemaligen Verein von Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire, unter Vertrag. Ob er ein möglicher Kandidat für einen Transfer in der Winterpause ist, teilten die Nürnberger nicht mit. Er nutze die Pause in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) dazu, „sich die Bedingungen beim FCN vor Ort anzusehen“, twitterte der „Club“.