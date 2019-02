Leute Uschi Glas: Ich habe immer nur „Heilsbringer“ gespielt Schauspielerin Uschi Glas („Zur Sache, Schätzchen“) wundert sich ein bisschen darüber, dass sie bislang nie einen Bösewicht gespielt hat.

Mail an die Redaktion Die Schauspielerin Uschi Glas. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.„Ich habe nie jemanden um die Ecke gebracht und auch nicht um mich geschossen“, sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 75. Geburtstag am 2. März. „Im Endeffekt wurden mir immer nur die Heilsbringer angetragen. Keine Ahnung, warum.“ Sie habe nie ein Problem damit gehabt, auf der Straße erkannt und angesprochen zu werden, sagte sie. „Es ist ein öffentlicher Beruf, und wenn man sich darüber ärgert, auf der Straße erkannt zu werden, darf man ihn nicht ergreifen.“ Von Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken halte sie allerdings nicht viel. „Diese Art von Selbstdarstellung bin ich nicht und das mache ich auch nicht. Ich bin überhaupt nicht in den sozialen Netzen unterwegs, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist.“