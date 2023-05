2. Bundesliga Valentini bleibt beim 1. FC Nürnberg: Profivertrag Hofmann

Enrico Valentini bleibt beim 1. FC Nürnberg. Der 34 Jahre alte Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag beim Club zu reduzierten Bezügen verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Valentini, geboren und aufgewachsen in Nürnberg, ist seit sechs Jahren Profi beim FCN und erzielte in 160 Spielen sieben Tore und gab 21 Vorlagen.

dpa