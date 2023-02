Außenverteidiger Valentini nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Nürnberg muss zwei Spiele lang auf Außenverteidiger Enrico Valentini verzichten. Nach der Roten Karte im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) den 34-Jährigen gesperrt. Das gab der DFB am Montag bekannt. In der 33. Spielminute der Partie hatte Schiedsrichter Florian Exner Valentini wegen groben Fouls des Feldes verwiesen. Die Nürnberger erlitten in Heidenheim eine 0:5 Niederlage.

dpa