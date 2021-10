Anzeige

Prozesse Vater soll Sohn ermordet haben: Prozessbeginn am Montag Knapp sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Buben im Landkreis Forchheim muss sich der Vater bald wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Bamberg.Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der 51-Jährige seinen Sohn im März getötet haben, zum Motiv wurden keine Angaben gemacht. Der Bub hatte bei seiner Mutter gelebt und seinen von ihnen getrennt lebenden Vater am Wochenende besucht. Wie das Landgericht Bamberg am Donnerstag weiter mitteilte, beginnt der Prozess am Montag (18. Oktober). Zunächst sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte am 10. November gesprochen werden.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-593573/2