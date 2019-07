Unfall Vater überrollt Kind: Einjährige stirbt In München hatte ein Vater beim Parken sein Kleinkind überrollt. Dieses ist nun an den Folgen des Unfalls gestorben.

Beim Einfahren in eine Tiefgarage hat ein Vater seine Tochter überrollt. Die Einjährige ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Foto: Nicolas Armer/dpa

München.Ein Vater hatte beim Einfahren in eine Tiefgarage sein Kind überrollt. Das Mädchen überlebte seine schweren Verletzungen am Hirn und an inneren Organe nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Im Stadtteil Pasing lief die Tochter vor den Geländewagen des 42-Jährigen. Dabei stürzte sie am Dienstag, geriet mit dem Oberkörper unter das Fahrzeug und wurde überrollt.

Zuvor war die Mutter mit dem Kind aus dem Wagen gestiegen und weggelaufen. Das Kind kehrte nach Polizeiangaben aber plötzlich um und lief zum Auto. (dpa)