München Vater und Sohn schlagen sich bei Polizeikontrolle

Bei einer Polizeikontrolle in München ist es zu einer Rangelei zwischen der Polizei und einem Vater-Sohn-Gespann gekommen. Die Einsatzkräfte wurden zuvor per Notruf zu einer U-Bahnstation gerufen, an der ein Mann den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben soll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort kontrollierten sie drei Männer. Ein 25-Jähriger reagierte darauf aggressiv, verweigerte sich auszuweisen und filmte die Situation mit seinem Handy.

dpa