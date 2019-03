Medien VBZV steht hinter Urheberrechtsreforum Vorsitzender Scherer bekräftigt Verabschiedung der EU-Reform und spricht sich für Zuschüsse im Bereich der Zustellung aus.

Mail an die Redaktion Andreas Scherer, VBZV-Vorsitzender bei der Jahrestagung des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV). Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin.Mit einem klaren „Ja“ bekräftigten die bayerischen Zeitungsverleger ihre Forderung, die Europäische Urheberrechtsreform zügig zu verabschieden. Anlässlich des Bayerischen Verlegerabends in Berlin, bei dem Ministerpräsident Markus Söder vor mehr als 100 geladenen Gästen in der Bayerischen Vertretung die Festrede hielt, betonte der VBZV-Vorsitzende Andreas Scherer, die Richtlinie schaffe endlich ein zeitgemäßes Urheberrecht für die digitale Medienwelt. Erst dann könne man mit den großen Plattformen, die die digitalen Inhalte der Verlage für ihre eigenen Geschäftsmodelle nutzen, auf Augenhöhe verhandeln.

„Unser Content ist wertvoll und nicht zum Nulltarif zu haben. Wer ihn nutzen will, muss uns fragen und im Zweifel dafür bezahlen.“ VBZV-Vorsitzender Andreas Scherer



Damit würde Europa erstmals ein klares Signal in das Silicon Valley senden. „Unser Content ist wertvoll und nicht zum Nulltarif zu haben. Wer ihn nutzen will, muss uns fragen und im Zweifel dafür bezahlen“, sagte Scherer. Auch für die Wertschätzung journalistischer Arbeit im digitalen Zeitalter sei die Copyright-Reform von unschätzbarem Wert. Eindringlich appellierte er, die Reform nun zu verabschieden und sich nicht von der aufgeheizten Stimmung, die von interessierter Seite gegen die Reform geschürt werde, beeinflussen zu lassen. Das EU-Parlament entscheidet nächste Woche.

Auch der DJV steht hinter der Reform

Auch der Deutsche Journalisten-Verband hat sein Ja zur angemessenen Beteiligung der Urheber an den Erlösen ihrer Werke und zu einem modernen, grenzüberschreitenden Urheberrecht bekräftigt. Mit dem Entwurf der EU-Urheberrechtsrichtlinie liege dem Europaparlament ein Regelwerk zur Entscheidung vor, das die Position der Urheberinnen und Urheber in der digitalen Welt auf Dauer stärken könne, betont DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. „Es war deshalb für uns keine lästige Pflichtübung, zusammen mit 230 anderen Kreativverbänden ja zu dem Richtlinienentwurf zu sagen, auch wenn wir uns in manchen Punkten bessere Lösungen vorstellen können.“

„Das ist eine Gespensterdebatte, soweit es nicht um den Schutz von Urhebern oder ernsten Anliegen von Nutzern, sondern um die Verteidigung der Privilegien großer Internetkonzerne geht.“ DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall



Als „völlig überzogen“ kritisiert der DJV-Vorsitzende in dem Zusammenhang die in Teilen überhitzte Auseinandersetzung um die Urheberrechtsrichtlinie: „Das ist eine Gespensterdebatte, soweit es nicht um den Schutz von Urhebern oder ernsten Anliegen von Nutzern, sondern um die Verteidigung der Privilegien großer Internetkonzerne geht.“ Überall weiter: „Wir wollen, dass die Missachtung von Urheberrechten beendet wird. Das hat nichts mit Zensur des Internets zu tun. Wer das verwechselt, hat die Meinungsfreiheit nicht verstanden.“ Der Richtlinienentwurf sehe nichts dergleichen vor.

Zeitungszustellung: Zunehmende Kostenlast

Doch die Zeitungsindustrie kämpft mit einem weiteren Problem: VBZV-Vorsitzender Scherer wies bei der Tagung auf die dramatisch zunehmende Kostenlast der Branche im Bereich der Zeitungszustellung hin. Bei sinkenden Printauflagen werde die Zustellung pro Exemplar immer teurer. Gleichzeitig seien die Kosten durch die Ausgestaltung des Mindestlohns für die Branche extrem gestiegen. Hinzu kämen die gerade zu grotesken Bürokratiekosten, vor allem durch die ausufernden Dokumentationspflichten für die rund 20 000 Zusteller in Bayern.

Der Verband Der Zusammenschluss 36 bayerische Zeitungsverlage und 4 persönliche Mitglieder mit einer täglichen Gesamtauflage von derzeit etwa zwei Millionen Exemplaren sind im VBZV zusammengeschlossen

Aufgaben Ihm obliegt die Wahrung und Vertretung der gemeinsamen ideellen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Weitere Informationen unter www.vbzv.de

„Eine Zeitung leistet für unsere Gesellschaft nicht weniger als eine Straße oder ein Glasfaserkabel.“ VBZV-Vorsitzender Andreas Scherer



Das gefährde die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Informationen. Gerade die gedruckte Zeitung sei gesellschaftlich höchst relevant und für unsere Demokratie unverzichtbar. „Eine Zeitung leistet für unsere Gesellschaft nicht weniger als eine Straße oder ein Glasfaserkabel“, sagte Scherer bei der Tagung. Die Politik müsse daher über eine Infrastrukturförderung nachdenken, wie es sie für die gesellschaftlich relevanten öffentlichen Verkehrsnetze oder den Breitbandausbau längst gebe. Eine solche Infrastrukturförderung könne wesentlich dazu beitragen, die Zukunft der Zeitung sicherzustellen. In anderen EU-Staaten habe man mit einer solchen Förderung bereits gute Erfahrungen gemacht.

MZ-Geschäftsführer in Vorstand gewählt

Am Nachmittag hatten sich die bayerischen Verleger im Rahmen ihrer jährlichen Mitgliederversammlung über die neue Login Allianz netID informiert. Sven Bornemann, CEO von netID, zeigte die Möglichkeiten und Chancen der neuen Datenallianz auf. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden die Verbandsvorsitzenden Andreas Scherer aus Augsburg und Dr. Laurent Fischer aus Bayreuth für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Martin Wunnike (Vorsitzender der Geschäftsführung, Mittelbayerische Zeitung, Regensburg). Auch die bisherigen Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Martin Balle (Straubinger Tagblatt / Landshuter Zeitung / Abendzeitung München), Oliver Döser (Oberbayerisches Volksblatt, Rosenheim), Ulrich Eymann (Main-Echo, Aschaffenburg), Stefan Hilscher (Süddeutsche Zeitung, München), Guido Mehl (Fränkische Landeszeitung, Ansbach), Daniel Schöningh (Münchner Merkur / tz), Walter Schweinsberg (Mediengruppe Oberfranken, Bamberg) und Viola Vogelsang-Reichl (Der Neue Tag, Weiden) wurden wiedergewählt. Als Rechnungsprüfer wurde Walter Schweinsberg wiedergewählt, als weiterer Rechnungsprüfer wurde Guido Mehl gewählt, der auf den erkrankten Toni Schnell (Nürnberger Nachrichten) folgt.