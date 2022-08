München Veranstalter: „Aprilwetter“ bei Helene Fischer-Konzert

Feuchtfröhliches Schlagervergnügen: Ausgerechnet am Tag des großen Open-Air-Konzerts von Helene Fischer auf dem Messegelände in München am Samstag soll es regnen. Berichte, wonach der Auftritt des Stars aber womöglich wegen Unwetters abgesagt werden müsste, wiesen die Veranstalter zurück. Eine Absage stehe nicht im Raum. „Aus aktueller Sicht gibt es keinen Grund zur Panik“, teilte die Leutgeb Entertainment Group am Freitag mit.

dpa