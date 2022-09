Mit Thomas Gottschalk & Co. Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA: Kartenvorverkauf startet

Wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet: Der Entertainer Thomas Gottschalk erhält den MiE-Kunst Award.

Passau, Stadt.Die Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA der Mediengruppe Bayern startet in eine neue Runde.

Die Themen erstrecken sich in diesem Jahr von der Mobilitätswende über Ernährung bis hin zur Krebsforschung. Karten für die Podiumsdiskussionen können bereits online gekauft werden. Den Auftakt am 25. September bildet traditionsgemäß der Internationale Volksmusiktag in Aldersbach (Landkreis Passau), bei dem 36 Musik- und Tanzgruppen aus ganz Europa auftreten. Karten gibt es nur an der Tageskasse zu kaufen.







Podiumsdiskussionen mit Sigmar Gabriel, Eckart von Hirschahausen & Co.

Ab 5. Oktober finden im Passauer Medienzentrum verschiedene Podiumsdiskussionen zu Außenpolitik, Wirtschaft, Gesundheit und Medizin statt. Nach Passau kommen unter anderem der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, der Mediziner und Klimaaktivist Dr. Eckart von Hirschhausen und Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy AG.

Den MiE-Charity Award 2022 erhält Natalia Klitschko. Die Sängerin und ehemalige Leistungssportlerin erlangte auch Bekanntheit durch ihre Ehe mit dem Ex-Boxer und Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Seit Kriegsbeginn setzt sie sich insbesondere für ukrainische Frauen und Kinder ein. Natalia Klitschko ist Botschafterin der diesjährigen PNP-Spendenaktion für Hilfsbedürftige in der Ukraine.

Thomas Gottschalk wird mit MiE-Kunst Award geehrt

Mit dem MiE-Kunst Award wird in diesem Jahr Thomas Gottschalk für sein Lebenswerk geehrt. Gottschalk hat als Entertainer, TV- und Radio-Moderator ganze Generationen geprägt. Die Laudatio hält Markus Lüpertz, der als einer der bekanntesten Maler und Bildhauer Deutschlands gilt.

Den Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe setzt am 15. November die Gesprächsrunde mit Prof. Özlem Türeci, Wissenschaftlerin und medizinischer Vorstand von Biontech. Sie informiert über die aktuellen Herausforderungen und Chancen in der Krebsforschung. Tickets und nähere Informationen zur Veranstaltungsreihe .

