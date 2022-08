Finanzierung Verbände: Ambulante Pflege wegen Kostenexplosion gefährdet

Der Arbeitskreis privater Pflegevereinigungen sieht die ambulante Versorgung im Freistaat aufgrund der stark gestiegenen Kosten als gefährdet an. „Die Pflege- und Krankenkassen in Bayern weigern sich, die enorm gestiegenen Energie- und Betriebskosten für ambulante Pflegedienste zu finanzieren“, teilten die sechs im Arbeitskreis zusammengeschlossenen bayerischen Verbände am Mittwoch gemeinsam mit. Dadurch könne die pflegerische Versorgung vielerorts zum Erliegen kommen.

dpa