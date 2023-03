Wohnungsbau Verband bayerischer Wohnungsunternehmen warnt vor Krise

Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern) warnt vor einem „drastischen Rückgang“ beim Wohnungsbau. „Im Moment steuert die Politik in eine Bau- und Wohnungskrise“, sagte Verbandsdirektor Hans Maier am Dienstag in Nürnberg. Die Mitglieder legten wegen hoher Baukosten, gestiegener Zinsen und den Auswirkungen der Energiekrise „zahlreiche Neubau- und Modernisierungsprojekte auf Eis“.

dpa