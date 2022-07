BFV Verband: Fußballerinnen mit Premiere in Männer-Mannschaft

Erstmals haben dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) zufolge Fußballerinnen im Amateurbereich ein Punktspiel für eine Männer-Mannschaft bestritten. In der B-Klasse Cham/Schwandorf 2 ist es am Sonntag demnach zu dieser Premiere gekommen. Zwei Spielerinnen seien für den FC OVI-Teunz II in der Partie gegen den SC Altfalter II (1:6) aufgelaufen. Der BFV hatte auf seinem Verbandstag Ende Juni die Möglichkeit geschaffen, dass Frauen auf Antrag bei Männern Punktspiele bestreiten können.

dpa