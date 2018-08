Immobilien

Verband: Genehmigungsverfahren verzögern Wohnungsbau

Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) schlägt Alarm: Trotz dringend benötigtem Wohnraum in den Ballungsräumen braucht es in Bayern drei Jahre von der Planung bis zum Bezug von Neubauten. Schuld daran seien die langen Genehmigungsverfahren, kritisierte der Verband am Donnerstag in München. Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau seien nicht optimal, so VdW-Direktor Hans Maier.