Gastgewerbe

Verband: Immer mehr Menschen arbeiten im Gastgewerbe

Immer mehr Menschen in Bayern arbeiten in Hotels und Gaststätten. Rund 400 000 Erwerbstätige im Freistaat sind nach Angaben des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga derzeit im Gastgewerbe beschäftigt. Laut der Agentur für Arbeit in Bayern enthält die Zahl geringfügig und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie Selbstständige. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Beschäftigten in dem Wirtschaftssektor zu.