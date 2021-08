Anzeige

Unfälle Verbrennungen durch Saunabesuch: Frau erstattet Anzeige Beim Besuch einer Hotelsauna hat sich eine Frau aus Niederbayern Verbrennungen zugezogen.

Hauzenberg.Sie erstattete am Mittwoch in Hauzenberg (Landkreis Passau) Anzeige wegen Körperverletzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau hatte den Angaben zufolge in der Sauna eines österreichischen Hotels etwas Flüssigkeit aus einer Flasche auf die Lavasteine des Saunaofens gegossen, die sie für Aufgussmittel hielt. Daraufhin habe es eine Stichflamme gegeben, die die Frau verletzt habe.

