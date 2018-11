Kriminalität

Verdacht auf Drogenhandel: Marihuana-Plantage entdeckt

Knapp 200 Cannabis-Pflanzen hat die Kriminalpolizei im unterfränkischen Miltenberg auf einem landwirtschaftlichen Anwesen entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befanden sich die Beamten der Kriminalpolizei bereits am vergangenen Donnerstag auf dem Gelände, als sie den markanten Geruch von Marihuana bemerkten. Die Polizisten durchsuchten daraufhin den Stall und den Keller des landwirtschaftlichen Betriebs und fanden so eine große Aufzucht-Anlage für Cannabis-Pflanzen. Um alle Pflanzen abzuernten und die zur Aufzucht benötigte Technik zu deinstallieren, benötigten die Kriminalbeamten mehrere Stunden.