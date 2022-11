Ermittlungen Verdacht auf illegale Entsorgung: Weitere Durchsuchungen

Nach einer Razzia bei einer niederbayerischen Baufirma wegen des Verdachts der illegalen Entsorgung von Bauschutt haben Polizei und Staatsanwaltschaft Passau ihre Ermittlungen ausgeweitet. Auch ein 31-Jähriger aus Landshut, der in Geschäftsbeziehungen zu der Firma stehen soll, steht nun in Verdacht, Abbruchmaterial illegal entsorgt zu haben, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

dpa