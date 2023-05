Bamberg Verdacht auf Missbrauch eines Kinds: Mann in U-Haft

Weil er ein neunjähriges Mädchen über das Internet zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll, sitzt ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dachau nun in U-Haft. Der Mann soll das Mädchen über Monate auf einer speziell für Kinder entwickelten Chat-Plattform kontaktiert haben, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg und das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Dienstag mitteilten.

dpa