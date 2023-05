1. FC Nürnberg Verdacht auf „schwere Knieverletzung“ bei Kapitän Schindler

Der 1. FC Nürnberg wird die Endphase des Abstiegskampfes in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Christopher Schindler bestreiten müssen. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler verletzte sich am Sonntag beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es sei „zu befürchten, dass eine schwere Knieverletzung vorliegt“, berichtete Trainer Dieter Hecking nach der Partie. Noch drei Spieltage stehen in der 2. Liga auf dem Programm.

dpa