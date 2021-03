Anzeige

Kriminalität Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch: Polizist in U-Haft Ein Münchner Polizist sitzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit dem Schriftzug “ Polizei“ hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Der über 55-Jährige soll sein Stiefkind wiederholt missbraucht haben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag sagte. Das Mädchen sei zum Tatzeitpunkt noch im Kindesalter gewesen.

Die Mutter der noch immer Minderjährigen habe die Einsatzzentrale am Sonntag informiert, nachdem sie von den bereits länger zurückliegenden Vorfällen erfahren habe, hieß es. Befragungen des Opfers erhärteten den Verdacht, so dass es im Laufe des Nachmittags zur Festnahme des bei der Familie lebenden Stiefvaters kam. Wie die Polizei erläuterte, ordnete ein Ermittlungsrichter daraufhin am Montag Untersuchungshaft an. Der Beamte war bis dato im mittleren Dienst ohne Leitungsfunktion tätig.

