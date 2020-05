Anzeige

Brände Verdächtige nach Brandstiftungen nahe Roth gefasst Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in Waldstücken bei Roth in kurzer Zeit vier Brände gelegt haben sollen.

Mail an die Redaktion Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Roth.Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, gehen sie davon aus, dass die beiden 20 Jahre alten Männer ab Mitte April immer wieder in den Wäldern gezündelt und mehrere Holzstapel und in Brand gesteckt haben.

Im Laufe der Ermittlungen geriet laut Polizei einer der mutmaßlichen Täter ins Visier der Beamten. Als am Sonntag zum vierten Mal ein Holzstapel in Flammen stand, wurde der Verdächtige gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen noch am Brandort festgenommen. Ermittelt wird nun, ob die 20-Jährigen für weitere Taten verantwortlich sind. Die Feuerwehr hatte die Brände jeweils rasch unter Kontrolle. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10 000 Euro.