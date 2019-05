Kriminalität Verdächtiger nach Banküberfall in München festgenommen Nach einem Banküberfall in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

München.Der 28-Jährige sei nach einer öffentlichen Fahndung am Mittwoch in einer S-Bahn in München erkannt und der Polizei gemeldet worden, teilten die Ermittler mit. Der Mann soll am Dienstagabend eine Bank überfallen und mit einer angeblich mitgeführten Bombe gedroht haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers erbeutete er dabei mehr als 10 000 Euro.