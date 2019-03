Kriminalität Verdächtiger nach Prügelei in Nürnberg festgenommen Nach einer Prügelei in Nürnberg, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Mail an die Redaktion Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei“ zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Nürnberg.Nach Angaben der Polizei hatte sich der 20-jährige Bewohner einer Sozialunterkunft nach einem Streit mit einem 39-Jährigen geprügelt. Der Jüngere flüchtete nach der Tat am Mittwochabend, wurde aber am Donnerstagabend festgenommen. Der Ältere kam in ein Krankenhaus. Ein Haftrichter sollte am Freitag entscheiden, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss.