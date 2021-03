Anzeige

Kriminalität Verdächtiger nach tödlichem Messerangriff in U-Haft Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau im Allgäu sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Handschellen sind an einem Gürtel eines Beamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Bad Wörishofen.Der 27-Jährige sei nach der Vorführung bei einer Ermittlungsrichterin am Montag in ein Gefängnis gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann wird beschuldigt, am Sonntag eine 35 Jahre alte Frau in einer Arbeiterunterkunft in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) getötet zu haben. Zu den Vorwürfen hat er sich nach Angaben der Polizei bislang nicht geäußert.

Der 27-Jährige, ein Bekannter des Opfers, war am Sonntag unweit des Tatorts festgenommen worden. Dem Obduktionsergebnis zufolge starb die Frau an einer „Vielzahl tödlich wirkender Stichverletzungen“.

