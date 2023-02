Öffentlicher Dienst Verdi kündigt „deutlich spürbare“ Warnstreiks an

Die Gewerkschaft Verdi will die Warnstreiks in Bayern ausweiten. Man werde „bis zur nächsten Verhandlungsrunde eine ordentliche Schippe drauflegen“, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter Sinan Öztürk am Dienstag. Es werde bayernweit zu „deutlich spürbaren“ Arbeitsniederlegungen kommen.

dpa