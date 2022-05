Gewerkschaft Verdi ruft wieder zu Streiks bei Amazon auf

Die Gewerkschaft Verdi hat an sieben Amazon-Standorten in Deutschland die Beschäftigten zu neuerlichen Streiks aufgerufen. Im bayerischen Graben, an zwei Standorten in Bad Hersfeld sowie in Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne soll es teils mehrtägige Arbeitsniederlegungen geben, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Die Beschäftigten fordern demnach Auskunft über möglicherweise von dem US-Konzern gespeicherte persönliche Daten.

dpa