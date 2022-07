Bier Verein will „Bierland Bayern“ zum Weltkulturerbe machen

Der Verein „Bier und Wir“ will bayerisches Bier zum Weltkulturerbe machen - es ist nicht der erste Anlauf dieser Art. Der Verein wolle einen entsprechenden Antrag auf den Weg bringen, sagte der Vorsitzende Armin Gastl am Mittwoch in München. Konkret geht es darum, das Konzept „Bierland Bayern“ in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes zu bringen.

dpa