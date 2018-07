Kunst

Vereinte Nationen in Nürnberg: Pavillon zu Menschenrechten

Einen Sommer lang haben die Vereinten Nationen auch einen Sitz in Nürnberg - zumindest künstlerisch. Vor dem Neuen Museum ist noch bis zum 7. Oktober die Installation „UNN (United Nations Nuremberg)“ der 1971 in Mainz geborenen Künstlerin Bettina Pousttchi zu sehen. Die schwarz-weiße Fotoinstallation in Form eines großen, bespielbaren Pavillons ist dem UN-Hauptquartier in New York nachempfunden.