Brauchtum

Vereinzelt Streits bei Schwörmontag: Menschen in Gewahrsam

Bei Feiern zum traditionellen Schwörmontag in Ulm ist es zu kleineren Streitigkeiten und Körperverletzungen gekommen. Dabei wurde aber niemand ernsthaft verletzt, wie ein Sprecher der Polizei im Ulm am Dienstag mitteilte. Mehrere Feiernde kamen vorübergehend in Gewahrsam. Wie viele konnte er nicht sagen. Einige hätten sich Auseinandersetzungen geliefert, andere hätten zu tief ins Glas geschaut, hieß es. Insgesamt sei die Stimmung am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag aber friedlich gewesen.