Verkehr Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Polizei schießt auf Auto Wilde Verfolgungsjagd auf der A9: Erst mit Schüssen auf die Reifen seines Wagens hat die Hofer Verkehrspolizei am Dienstagvormittag einen flüchtenden 26-Jährigen stoppen können. Der Wagen war als gestohlen gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Polizeikolle wird in die Luft gehalten. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv

Bayreuth.Routinemäßig überprüften die Beamten das Berliner Kennzeichen des Pkw. „Dabei hat sich herausgestellt, dass das Fahrzeug bei den Kollegen in Berlin als gestohlen gemeldet wurde“, sagte Polizeisprecher Alexander Czech. Gegen den Fahrer habe ein Haftbefehl vorgelegen. Als die Beamten den Fahrer nahe Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) auf der A9 stoppen wollten, flüchtete er in südlicher Richtung. Der 26-Jährige habe andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst, zum Teil rechts überholt und sei „mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos geflüchtet“, sagte Czech.

Daraufhin löste die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen aus, an der sich mehrere Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen und ein Polizeihubschrauber beteiligten. Die Beamten schafften es, den Fahrer auf den Autobahnparkplatz Sophienberg bei Bayreuth zu lotsen. „Dort musste er durch die parkenden Autos abbremsen und wurde von zwei querstehenden Streifenfahrzeugen schließlich ganz ausgebremst“, so Czech. Der Zusammenstoß verursachte an den zwei Einsatzwagen und dem Pkw einen geschätzten Gesamtschaden von 27 000 Euro.

Aber der 26-Jährige wollte nicht aufgeben: Erneut versuchte er, mit seinem Wagen zu flüchten, und steuerte auf einen am Einsatz beteiligten Polizisten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Erst durch Schüsse auf das Fluchtauto, die „vorwiegend die Reifen trafen“, sei der Wagen zum endgültigen Halt gebracht worden, so Czech.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der Fahrer heftigen Widerstand. Die Polizisten konnten den 26-Jährigen nur mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen. Dabei wurden der Festgenommene und ein Polizist leicht verletzt.