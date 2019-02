Kriminalität Verfolgungsjagd mit der Polizei Ein 20-Jähriger hielt die Beamten im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn in der Nacht zum Donnerstag auf Trab.

Mail an die Redaktion Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Eggenfelden.Ein 20-Jähriger hat sich mit der Polizei eine waghalsige Verfolgungsjagd durch den niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn geliefert. Der Mann raste in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Wagen zunächst an der Polizeiwache in Eggenfelden vorbei. Weil er den Angaben zufolge viel zu schnell unterwegs war, versuchten ihn mehrere Streifen zu stoppen - zunächst vergeblich. Wenige Kilometer weiter platzten zwei Reifen, als der Wagen gegen den Bordstein krachte. In der Ortschaft Mitterpirsting war die Flucht dann zu Ende: Auf einer Brücke über den Mertseebach rammte der Mann das Geländer, sprang aus dem Auto, wollte zu Fuß durch den Bach davon laufen - und wurde schließlich überwältigt.

Bei der Flucht durchs kalte Wasser erlitt der 20-Jährige eine leichte Unterkühlung. Einen Führerschein hatte er nicht, sein Wagen war weder zugelassen noch versichert. Den Flüchtigen erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte.

