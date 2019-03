Brände Vergessenes Schnitzel löst Feuerwehrgroßeinsatz aus Weil er seine Schnitzel in der Pfanne vergessen hat und eingeschlafen ist, hat ein Mann aus Unterfranken einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Bad Brückenau.Mehrere Fahrzeuge rückten aus, weil am Donnerstag aus dem Mehrfamilienhaus in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) Flammen schlugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vor Ort wurde rasch deutlich, dass nur eine Wohnung vom Brand betroffen war. Die Einsatzkräfte bemerkten starken Essensgeruch aus der Wohnung des 54 Jahre alten Mannes, der wohl erst durch das Klingeln der Wohnungstür aufwachte. Das brennende Essen konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, war das nicht der erste Brand in der Wohnung des 54-Jährigen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren wegen fahrlässigen Verhaltens zu. Er war zum Zeitpunkt des Brandes betrunken.