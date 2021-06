Anzeige

Kriminalität Vergewaltigung auf offener Straße Eine Frau ist in Dingolfing (Dingolfing-Landau) in Niederbayern von einem Fremden nahe einer Tankstelle überwältigt worden.

Mail an die Redaktion Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Dingolfing.Die 38-Jährige war am Montagabend kurz vor 22 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich nahe einer Tankstelle ein Unbekannter näherte und sie küssen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau drehte sich weg. Der Mann zog die Frau an sich heran und vergewaltigte sie.

Sie verständigte telefonisch ihren Ehemann, der hinzu kam und den Täter noch etwa 500 Meter weit verfolgte, bis er ihn aus den Augen verlor. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Mann, jedoch erfolglos. Es werden Zeugen gesucht. (dpa)