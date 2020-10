Anzeige

Atomkraft Verhindert Vulkan Endlager in Ostbayern? In Bärnau bohren Experten ein bis zu 100 Meter tiefes Loch in eine Wiese. Forscher gehen von zugeschüttetem Krater aus.

Mail an die Redaktion Experten bohren in Bärnau ein Loch in eine Wiese. Aufgrund geophysikalischer Messungen gehen die Forscher davon aus, dass sich unter der Wiese ein zugeschütteter, ehemaliger Krater mit etwa 1000 Metern Durchmesser befindet - ein Überbleibsel eines Vulkanausbruches. Foto: Armin Weigel/dpa

Bärnau.Forscher sind in der Oberpfalz einem Vulkan auf der Spur - das könnte auch Auswirkungen auf die Standortsuche für ein Atomendlager haben. In Bärnau (Landkreis Tirschenreuth) bohren Experten seit vergangener Woche ein bis zu 100 Meter tiefes Loch in eine Wiese und fördern Erdreich zu Tage, um dieses zu analysieren.

Aufgrund geophysikalischer Messungen gehen die Forscher davon aus, dass sich im Untergrund ein zugeschütteter, ehemaliger Krater mit etwa 1000 Metern Durchmesser befindet - das Überbleibsel eines Vulkanausbruches. Dessen Alter wollen sie anhand der Funde ermitteln.

Die Frage, wie lange der Vulkanausbruch zurückliegt, könnte sich auf die Suche nach einem Standort für ein Atomendlager auswirken, sagte der Leiter des Geologischen Dienstes am Landesamt für Umwelt (LfU), Roland Eichhorn. Grundsätzlich gilt die nördliche Oberpfalz als potenzieller Kandidat für ein Endlager. Den Vorgaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zufolge ist jedoch „quartärer Vulkanismus“ ein Ausschlusskriterium.

War also der Vulkan in Bärnau noch im Quartär letztmalig aktiv - also etwa innerhalb der letzten 2,5 Millionen Jahre - würde die Region für ein Endlager nicht mehr in Frage kommen, erläuterte Eichhorn. Denn es müsse möglichst auch ausgeschlossen werden, dass der Vulkan innerhalb der nächsten eine Million Jahre erneut ausbricht.

Erste Probungen bestätigen Verdacht

Bei einem Vulkan, der schon seit zehn oder 15 Millionen Jahren nicht mehr ausgebrochen sei, sei diese Wahrscheinlichkeit entsprechend höher. Die Bohrungen sollen in etwa einer Woche abgeschlossen sein. Erste Proben des ausgegrabenen Erdreichs bestätigen den Forschen nach die Vermutung, dass unter der Erde ein ehemaliger Kratersee liegt. Der Analyseprozess dürfte insgesamt mehrere Jahre dauern. (dpa/lby)