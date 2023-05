Kurioses Verirrtes Reh mit Streifenwagen zurück in den Wald gebracht

Mit Streifenwagen und Blaulicht haben Polizisten in der Oberpfalz ein verirrtes Reh zurück in den Wald gebracht. Das Tier habe sich am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) zwischen den Häusern verlaufen und habe nicht mehr allein den Weg zurück gefunden, teilte die Polizei mit.

dpa