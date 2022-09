Weiden Verkehrskontrolle: Unbeteiligter schlägt Polizisten mit Faust ins Gesicht

Bei einer Verkehrskontrolle in Neunkirchen bei Weiden ist am Samstag ein Polizist verletzt worden. Ein an der Kontrolle eigentlich unbeteiligter Mann hatte dem Beamten einen Faustschlag verpasst.

Auf Höhe einer Bushaltestelle in Neunkirchen hatte eine Streifenbesatzung zunächst ein Auto angehalten. Auch das Fahrzeug, das hinter dem Polizeiwagen fuhr, hielt an. Dessen Fahrer stieg aus, ging auf den Fahrer des Polizeifahrzeugs zu - und verpasste diesem ohne Vorwarnung einen Faustschlag ins Gesicht.

Weiter beleidigte er die Beamten und drohte diesen. Weil der 53-Jährige laut Polizei nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann wird des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

− age