Kriminalität Verkehrskontrolle vorgetäuscht: Uhrenhändler ausgeraubt Mit einem aufgesetzten Blaulicht auf ihrem Wagen haben zwei Ganoven eine Verkehrskontrolle vorgetäuscht, das Auto eines Uhrenhändlers gestoppt und den 54-jährigen Mann aus Italien ausgeraubt. Nach Polizeiangaben vom Montag zwangen sie am Vortag mit einer Pistole ihr Opfer, in Oberschleißheim bei München aus dem Wagen auszusteigen und ihnen einen Koffer mit drei Uhren auszuhändigen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Oberschleißheim.Dann nahm einer der unbekannten Räuber dem 54-Jährigen noch dessen Armbanduhr ab, wie es weiter hieß. Danach fesselten die Täter ihn an einem Haltegriff in seinem Auto und konnten unerkannt entkommen. Der Händler, der über das Wochenende eine Uhrenmesse in Unterschleißheim (Landkreis München) besucht und sich auf dem Heimweg befunden hatte, konnte Passanten auf seine missliche Lage aufmerksam machen, die sofort die Polizei alarmierten. Diese hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.