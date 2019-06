Mobilität Verkehrsprojekte für die Region steuern Koordinierende Stelle begleitet ein Konzept für den Raum Regensburg. Aumer kündigt auch Neues zum Pfaffensteiner Tunnel an.

Mail an die Redaktion Vor rund einem Jahr hatten der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer und die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (l.) und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer einen Mobilitätspakt unterzeichnet. Foto: Berlinski

Regensburg.Eine Erweiterung des Pfaffensteiner Tunnels, die marode Autobahnbrücke bei Sinzing oder die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Hof und Regensburg – Verkehrsthemen brennen in der Region Ostbayern eigentlich seit Jahren unter den Nägeln. Gesprochen wurde und wird viel. Kritiker bemängeln, dass es allerdings an Taten hapert. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer hat nun am Freitag mitgeteilt, dass ein wichtiger Schritt getan sei, um Verkehrsthemen im Großraum Regensburg voranzubringen: An der Regierung der Oberpfalz wird vom Freistaat Bayern eine zusätzliche Stelle geschaffen, um die Koordinierung von Mobilitätsthemen in die Hand zu nehmen.

Der „Durchbruch“, wie es Aumer ausdrückt, sei bei seinen Gesprächen mit Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart gelungen. Als Erstes werde eine Arbeitsgruppe mit allen Verkehrsträgern geschaffen. Besetzt ist die neue Koordinierungsstelle ab dem 1. Juli. Federführend wird sie ein Konzept für Mobilität im Raum Regensburg begleiten. Aumer ist guter Dinge, dass sich Schnittstellenprobleme beseitigen lassen. Es habe sich gezeigt, dass dort oft die Ursache für Verzögerungen lag. Er nannte das Thema Sallerner Regenbrücke. Die vom Gericht auferlegte Umweltverträglichkeitsprüfung sollte bereits vorliegen, hängt aber immer noch zwischen den beteiligten Ämtern.

Aumer hatte vor rund einem Jahr einen Mobilitätspakt mit Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger (FW) und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) sowie dem bayerischen Verkehrsministerium unterzeichnet. Die neue Koordinierungsstelle ist ein erstes Ergebnis. Aumer kündigte an, dass es außerdem in den nächsten Wochen Neues zu einer möglichen dritten Röhre für den Pfaffensteiner Tunnel geben werde. Noch vor der Sommerpause im August rechnet er mit dem Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung. (ct)