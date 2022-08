Alkoholtest Verkehrsschild-Diebe mit Beute unterm Arm erwischt

Mit einem gestohlenen Vorfahrtsschild unterm Arm ist ein Duo im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau von der Polizei gestoppt worden. Die beiden betrunkenen Männer hatten das Schild am frühen Sonntagmorgen in Lauingen nur kurz zuvor aus der Verankerung gerissen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den Angaben zufolge war unklar, „ob sie damit ihre körperliche Stärke vor den anwesenden Damen demonstrieren wollten oder tatsächlich Verwendung für das Schild hatten“. Alkoholtests bei den beiden Männern ergaben demnach Werte um 1,6 Promille.

dpa