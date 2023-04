Aschaffenburg Verkehrsunfall beeinträchtigt WM-Anreise der Juniorenfechter

Die Anreise der deutschen Juniorenfechter zur WM in Bulgarien ist am Sonntag durch einen Verkehrsunfall nahe Aschaffenburg beeinträchtigt worden. Zwei Bundestrainer sowie ein Teamarzt wurden leicht verletzt und entschieden sich gegen die Flugreise nach Plowdiw vom Frankfurter Flughafen, wie der Deutsche Fechter-Bund am Sonntag auf Anfrage bestätigte. U20-Florettfechter Bastian Kappus vom FC Tauberbischofsheim setzte seine Anreise fort.

dpa