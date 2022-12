Ermittlungen Verkehrsunfall in Straubing: Toter und zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto auf der Bundesstraße 20 in Straubing ist am Sonntag ein 61-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er starb noch am Unfallort. Seine 27-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, ebenso wie der 43-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs. An beiden Autos entstand Totalschaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die genaue Unfallursache war zunächst unbekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B20 war etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

