Landkreis Neumarkt Verkehrsunfall mit schwangerer Frau und Motorradfahrer Bei einem Unfall in der Oberpfalz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, eine schwangere Autofahrerin hat einen Schock erlitten. Nach Polizeiangaben wurde die 31-jährige Frau bei dem Unfall am Sonntagmittag bei Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt) äußerlich nicht verletzt. Sie wurde aber zur Abklärung etwaiger innerer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte die „Mittelbayerische Zeitung“ berichtet.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Dietfurt an der Altmühl.Der schwer verletzte Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, nachdem ein zuerst angeforderter Hubschrauber aus technischen Gründen nicht abheben konnte. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, so die Polizei. Der 66-Jährige war laut Polizei nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenspur gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Dort kollidierte das Motorrad mit dem Auto.