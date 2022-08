3.Liga Verlaat rettet Punkt für 1860: Kein Startrekord

Ein spätes Kopfballtor von Abwehrchef Jesper Verlaat hat den TSV 1860 München vor der ersten Saisonniederlage in der 3. Fußball-Liga bewahrt. Der in der Schlussphase in den Angriff vorgerückte Niederkänder erzielte am Samstag prompt in der 86. Minute das Ausgleichstor zum 1:1 (0:1) bei Viktoria Köln.

dpa