Medien Verlage fordern Finanzhilfe und prüfen Klage gegen BR Die Herausforderungen für Zeitungsverlage sind enorm: Unter dem Druck steigender Kosten und großer Konkurrenz im Netz wandeln sie sich zu digitalen Medienhäusern. Beim Umbau sehen sie auch den Staat in der Pflicht.

Der Vorstand des Verbandes Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV). Foto: Gabriele Schönberger/Gabriele Schönberger/Oberpfalz Medien/VBZV/dpa

Weiden.Bayerns Zeitungsverlage haben die Bundesregierung eindringlich zu Finanzhilfen für die flächendeckende Zustellung von Zeitungen aufgefordert. „Weiße Flecken im Zeitungsvertrieb werden zu weißen Flecken in unserer Demokratie“, warnte der Erste Vorsitzende des Bayerischen Verlegerverbandes (VBZV), Andreas Scherer, am Montagabend in Weiden in der Oberpfalz.

Zunehmend kritisch beurteilen die Zeitungsverlage das wachsende Internetangebot des Bayerischen Rundfunks (BR). „Wir erleben in den letzten Jahren verstärkt Wettbewerb“, sagte Scherer anlässlich der VBZV-Jahrestagung. „Der Anteil presseähnlicher Inhalte, die oft keinen Sendungsbezug haben, ist extrem hoch. Das ist dokumentiert, das gibt es.“

Die Verlage beziehen sich auf den Medienstaatsvertrag. Demnach dürfen Rundfunkangebote im Netz nicht presseähnlich gestaltet sein, der Schwerpunkt muss auf Hörfunk und Bewegtbild liegen.

Scherer sagte, hier würden vom BR „rote Linien“ überschritten. „Da graben sie uns speziell im Newsbereich unsere Märkte ab. Das passiert bewusst und da ist auch Strategie zu erkennen.“

Der Verband prüfe nun auch rechtliche Mittel, um den Streit zu klären: „Wir können eine Klage, um das feststellen zu lassen, nicht ausschließen“, sagte Scherer. „Da muss was passieren. Da muss sich was ändern.“

Die bayerische Staatsregierung bekräftigte ihre Unterstützung bei der Forderung nach einer Zustellförderung. „Wir kämpfen da weiter“, sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). „Ich habe daher großes Verständnis für Ihr Anliegen einer Bundespresseförderung, das der Freistaat Bayern gerne weiterhin mit Kräften unterstützen wird.“

Füracker betonte, dass objektiver und unabhängiger Journalismus für die Meinungsbildung in der Demokratie von herausragender Bedeutung sei. „Zuverlässige Informationen sind das beste Mittel gegen Verschwörungstheorien.“ Die vielen regionalen Heimatzeitungen im Freistaat leisteten einen wichtigen Beitrag dazu.

Die Verleger erinnerten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an seine Zusage, eine Förderung zu prüfen. „Worauf wartet die Politik noch?“, sagte Scherer. Die Zustellförderung müsse keine Dauerlösung sein, es gehe um Überbrückung beim digitalen Wandel. Vor allem für ältere Menschen und auf dem Land sei die gedruckte Tageszeitung bis auf weiteres unersetzlich.

Die Gastgeberin und geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl („Oberpfalz Medien“, „Neuer Tag“) sagte: „Unsere Plattformen und Zeitungen sind für die Demokratie essenziell.“

Um die Presseförderung wird seit Jahren gerungen. Die Verlage sind durch sinkende Druckauflagen sowie gestiegene Ausgaben etwa für Zusteller, Papier und Energie belastet.

Angesichts des Kostendrucks und Medienwandels kommt es immer wieder zu Übernahmen in der Branche. „Einige suchen die Flucht nach vorn über Größe“, sagte Scherer.

Bei der Jahrestagung wurden die Verbandschefs Scherer (Augsburg) und Laurent Fischer (Bayreuth) für weitere zwei Jahre an der Spitze bestätigt. Wiedergewählt wurde bei der turnusgemäßen Abstimmung auch der weitere Vorstand bis auf Martin Wunnike (Regensburg), der nach beruflichen Veränderungen aus dem Gremium ausschied.

Der VBZV zählt nach eigenen Angaben aktuell 43 Mitglieder aus den Reihen der bayerischen Zeitungsverlage und ihrer digitalen Tochterunternehmen. Zusammen kommen die Titel der Mitgliedsverlage demnach auf eine täglich verkaufte Printauflage von rund zwei Millionen Exemplaren.