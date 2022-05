Neumarkt in der Oberpfalz Verletzte ehemalige „Miss Franken“: Ermittlungen gegen Mann

Im Fall der mit einem Bierkrug verletzten ehemaligen „Miss Franken Classic“, Vanessa Hampl, ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen. Der Mann habe Anfang der Woche angegeben, die 24-Jährige bei einem Fest in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz versehentlich mit dem Krug getroffen zu haben, so die Polizei am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

dpa