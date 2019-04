Unfälle Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in München haben sich acht Fahrgäste verletzt, einer von ihnen schwer.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archiv

München.Der 47-jährige Busfahrer hatte nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch „wohl aus Unachtsamkeit“ eine Verkehrskontrolle übersehen. Kurz bevor er am Vortag in eine Absperrung krachte, mit der die Polizei die Fahrbahn verengt hatte, trat der Mann heftig auf die Bremse. So vermied er zwar den Zusammenstoß - acht Fahrgäste verloren jedoch den Halt. Ein 51-Jähriger kam mit einer Verletzung am Rücken in ein Krankenhaus. Sieben weitere Menschen erlitten Prellungen und Schnittwunden.